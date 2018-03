Böse Überraschung am Morgen

Auf BMWs spezialisierte Banden stehlen Lenkräder und Navis

Eine Scheibe am Auto ist zerbrochen, das Lenkrad fehlt und dort, wo bisher das Navigationsgerät war, hängt nur noch ein Kabelbaum aus dem Armaturenbrett. So ist es schon vielen Besitzern eines BMW ergangen. Denn speziell auf diese Marke haben es Diebesbanden abgesehen. Auch im Kreis Esslingen hat diese Form von organisierter Kriminalität deutlich zugenommen. Mehr als 50 Fälle sind in den vergangenen eineinhalb Jahren beim Polizeipräsidium Reutlingen angezeigt worden. Der Schaden ist immens. Oftmals sind es pro Fahrzeug bis zu 10 000 Euro. Aber die Aufklärungsquote geht gegen null. Es sei sehr schwierig, den Tätern auf die Spur zu kommen, sagt Polizeisprecher Michael Schaal. Umso wichtiger sei es, dass verdächtige Beobachtungen sofort gemeldet werden.