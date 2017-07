Bodelschwinghschule ist marode

KREIS ESSLINGEN: Landkreis gibt Machbarkeitsstudie für Sanierung oder Neubau in Auftrag - Vorstoß der CDU- und der SPD-Fraktion irritiert

Die Bodelschwinghschule in Nürtingen ist arg in die Jahre gekommen. Der Bau aus den siebziger Jahren genügt heutigen Anforderungen nicht mehr, darüber ist man sich im Kreistag einig. Dennoch gab es Irritationen über das weitere Vorgehen, die in der Sitzung des Kultur- und Schulausschusses des Kreistags nochmals zur Sprache gekommen sind.