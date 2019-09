Baltmannsweiler/PlochingenIch bin heilfroh, dass ich noch alle Zähne habe. Gott sei Dank habe ich nichts gebrochen.“ Mit Schrecken denkt Friederike-Marie Rabus zurück an den 11. September. Es war ein Mittwoch, an dem die 61-Jährige aus Hohengehren in Plochingen durch die Fußgängerzone streifen wollte. Doch aus dem gemütlichen Nachmittag wurde nichts. Denn der Krankenschwester passierte ein Unglück, das sie so schnell nicht wieder vergessen wird. Vor dem Hundertwasserhaus stolperte Rabus über einen viel zu weit herausstehenden Pflasterstein. Ohne sich abfangen zu können, knallte sie mit dem Gesicht voraus ungebremst auf den Boden. Mit dramatischen Folgen: