Kreis EsslingenNeue Stadtbahngleise sollen in Stuttgart und Umgebung eine Bienenweide werden. Schon jetzt summt und brummt es im Frühjahr und im Sommer auf dem Gleis der U 12 am Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen. Die rund drei Kilometer lange Neubaustrecke der U 6 zum Flughafen und zur Landesmesse wird nun ebenfalls als „tiefliegendes Magerwiesengleis“ gebaut. „Das wird bei den Stuttgarter Straßenbahnen künftig Standard“, sagt der Chefplaner der SSB, Volker Christiani. Für das innovative Konzept „Lebensraum Stuttgarter Gleise“ haben er und sein Team im März 2017 in Freiburg vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann den