Blick in die Arbeitswelt von morgen

NüRTINGEN: Beim Unternehmerforum der KSK geht es um den Erfolgsfaktor Mensch - Dunja Hayali moderiert

Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Und was bedeutet das für Personalgewinnung und -führung in Unternehmen? Diese Fragen hatte die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Motto über ihr neuntes Unternehmerforum gestellt. Bei der Veranstaltung am Donnerstag in der Stadthalle K3N wurden außerdem die Gewinner des regionalen Gründerpreises ausgezeichnet.