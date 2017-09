Blasmusik mit Wiener Charme

PLOCHINGEN: Die „Original Hoch- und Deutschmeister“ spielen am 22. Oktober in der Stadthalle

Eine Wiener Touristenattraktion kommt nach Plochingen: In den Sommermonaten erfreuen die Original Hoch- und Deutschmeister mit ihren Konzerten in der Hofburg samstagmittags tausende Gäste aus aller Herren Länder. Nun tritt die Musikkapelle aus Wien am Sonntag, 22. Oktober, in der Plochinger Stadthalle auf.