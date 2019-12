WernauSpätestens, wenn die Stadtkapelle Wernau zum Finale ihres grandiosen Weihnachtskonzerts die Eigenkomposition ihres ehemaligen Dirigenten W. F. Norbisrath anstimmt, hält das Publikum in der voll besetzten Stadthalle am Sonntagabend tief bewegt den Atem an. Die in den 60er-Jahren für die Stadtkapelle entstandene Tondichtung „Frohe Weihnacht“ schlägt mit einem Potpourri schönster Weihnachtslieder einen Bogen – von „Heilige Nacht“, über „Vom Himmel hoch“ und vielen Kostbarkeiten mehr – durch spätromantische Modulationen verknüpft – bis zum Inbegriff weihnachtlicher Freude im „O du Fröhliche“.

Die verschiedenen Register des sinfonischen