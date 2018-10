Bis Ende November: Nadelöhr Körschtalviadukt

Schäden an der Brücke größer als angenommen

Schlechte Nachricht für alle, die täglich die Ostfilderner Osttangente (Landesstraße 1202) befahren, aber auch für die Anlieger der Umleitungsstrecke in Nellingen: Die Arbeiten auf dem Körschtalviadukt, auf dem pro Tag 25 000 Fahrzeuge unterwegs sind, ziehen sich deutlich länger hin als geplant. Ursprünglich sollte die Brücke ab dem kommenden Wochenende wieder beidseitig befahrbar sein. Wegen unvorhergesehener Mängel am Bauwerk werde sich die Bauzeit bis Ende November verlängern, teilte das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart am Montagnachmittag mit. Das heißt, dass weiter nur eine Fahrspur Richtung Autobahn offen ist und wie bisher ein Großteil des Verkehrs durch die Neuhausener und die Wilhelmstraße in Nellingen umgeleitet wird.