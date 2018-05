Anzeige

Kreis EsslingenVorsicht ist geboten, denn Vampirdame Dorothee hat Hunger – das war nach den drei Leseminuten von David Schönberger klar. „Ich rieche Menschenblut!“ Mit verstellter Stimme las der Drittklässler aus Aichtal die verschiedenen Charaktere vor und baute sogar szenische Elemente ein. Dafür setzte ihn das Publikum auf Platz eins des Lesepreises, den die Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zum zweiten Mal ausgeschrieben und 13.000 Euro dotiert hatte. Neun Drittklässler waren in den Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse Nürtingen eingeladen worden, um aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen.

Mit der Passage aus dem Kinderbuch „Der kleine Vampir“ hat David Schönberger 5000 Euro Preisgeld für die Weiherbachschule ergattert. Er und seine Schulkameraden wissen schon, was man mit dem Preisgeld anstellen könnte. „Ein Bolzplatz wäre toll“, da sind sich die Drittklässler einig. Es war ein knappes Rennen, denn alle Teilnehmer entpuppten sich als souveräne Leser – von Aufregung oder Anspannung keine Spur.

Magdalena Hutzler von der Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden-Echterdingen bewies mit ihrer Passage aus Paul Maars „Das Sams“ echtes Schauspieltalent und holte die Silbermedaille und 3000 Euro. Der dritte Platz und 1000 Euro gingen an Raphael Zink und die Schlossgartenschule in Wernau. Er ließ die frech rülpsenden Olchis aus „Die Olchis fliegen in die Schule“ lebendig werden. SWR4-Moderatorin Martina Klein war so vom Talent des Drittklässlers angetan, dass sie ihm glatt eine Karriere als Alleinunterhalter vorschlug. Alle drei Sieger durften sich über 75 Euro Preisgeld zur persönlichen Verwendung freuen.

Den vierten Platz teilten sich Stella Ziehfreund von der Albert-Schweitzer-Schule Denkendorf, Emma Kiesel von der Freihof-Grundschule Kirchheim, Mara Haug von der Mozartschule Neuhausen, Maja Ulmer von der Lützelbachschule Reichenbach, Noah Lukas von der Waisenhofschule Esslingen und Eslem Tuncel von der Ludwig-Uhland-Schule Wendlingen. Ihre Schulen erhielten 500 Euro, sie selbst 50 Euro. Verlierer gab es an diesem Abend keine, denn alle Finalisten waren bereits zu den besten Lesern ihrer Klassenstufe gekürt worden. Mit einem Video konnten sich alle Grundschulen mit je einem Schüler bewerben. Die Jury – Landrat Heinz Eininger, KSK-Vorstandsvorsitzender Burkhard Wittmacher, Schulamtsleiterin Corina Schimitzek und Kinderbuchautorin Uticha Marmon – wählten die Finalrunde aus. Die Bildungsstiftung möchte mit dem Wettbewerb die Bedeutung der Schlüsselkompetenz „Lesen“ unterstreichen. „Lesen macht schlau und außerdem macht es Spaß“, findet Landrat Eininger. Bank-Vorstand Wittmacher verriet, dass selbst für ihn Text wichtiger sei als Zahlen.