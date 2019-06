NürtingenMehr als 14 000 offene Stellen in der Pflege werden gemeldet – jeden Monat. Der Bedarf steigt weiter. Bis 2035 rechnet man mit 150 000 fehlenden Pflegekräften. Dem will der Bund mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe begegnen. Die drei Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe, deren Träger der Landkreis Esslingen ist, firmieren künftig als Bildungscampus für Pflegeberufe auf dem Säer in Nürtingen. Das Konzept stellte Landrat Heinz Eininger zusammen mit den Verantwortlichen vor.

Pflegekräfte sollen zukunftsorientiert ausgebildet werden. Die drei bestehenden Ausbildungsberufe zum Gesundheits- und Krankenpfleger, zum Altenpfleger und