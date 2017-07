Bilanzsumme wächst um 3,3 Prozent

NEUHAUSEN: Vertreterversammlung der Volksbank Filder - Aufsichtsratsvorsitzender Roland Balz verabschiedet

(red) - Die Volksbank Filder in der Vertreterversammlung in der Egelseehalle Neuhausen den Jahresabschluss 2016 vorgestellt. Die Bilanzsumme ist um 3,3 Prozent auf 802 Millionen Euro gewachsen. Vom Bilanzgewinn wurde eine Dividende von 3,5 Prozent an die 15 890 Mitglieder ausgeschüttet.