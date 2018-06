Hochdorf Die Anwohner der unteren Bachstraße in Hochdorf leben seit mehr als zwei Wochen im Ausnahmezustand. Das Hochwasser am 11. Juni zerstörte nicht nur wichtige Wertgegenstände und Erinnerungen, nun leben die Bewohner seit zwei Wochen ohne regulären Stromanschluss. Lediglich ein Stromaggregat pro Haus ermöglicht es, dass zumindest in jeder Wohnung eine Steckdose zur Verfügung steht – aber nicht für Geräte, die viel Strom verbrauchen, es droht sonst ein Kurzschluss. „Die Nerven liegen blank“, beschreibt Nicole Hochdorfer die Situation ihrer Nachbarn in den Häusern in der Nähe des Feuerwehrmagazins. Sie selbst blieb vom Unglück verschont und hilft den