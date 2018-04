Wernau (dan) - Ein maskierter Unbekannter hat in der Nacht zum Montag ein Spielkasino in der Esslinger Straße in Wernau überfallen. Der Mann bedrohte eine 34-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer an der Kehle. So erbeutetet er nach Angaben der Polizei zwischen 2000 und 3000 Euro. Der Betrag könne nur geschätzt werden, weil die Tageseinnahmen zum Tatzeitpunkt noch nicht gezählt waren, erklärte ein Polizeisprecher.

Von der 34-Jährigen sowie ihrer 35 Jahre alten Kollegin offenbar unbemerkt hatte sich der Täter gegen Mitternacht - kurz vor Schließung - in die Gaststätte geschlichen. Kurz darauf verschlossen die beiden Frauen die