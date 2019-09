Esslingen/WernauIch gehe davon aus, dass wir uns hier nicht noch einmal sehen“, wandte sich Strafrichterin Kubik am Montagmorgen an einen frisch Verurteilten. Damit wollte sie ausdrücken, dass sie dem Mann echte Reue angemerkt und seine Sozialprognose positiv bewertet hatte. Der 37-jährige Elektriker aus Karlsruhe war angeklagt, in einer Wohnung in Wernau Widerstand gegen seine Ingewahrsamnahme geleistet, die Faust in Richtung eines Polizisten geschwungen und insgesamt sechs Polizeibeamte beleidigt zu haben. Die Taten, wegen derer er sich vor dem Esslinger Amtsgericht verantworten musste, wurden als eine Tat zusammengefasst.

In der Nacht von