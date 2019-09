Esslingen/DeizisauWeil er einen anderen Autofahrer „maßregeln“ wollte und ihn darum rechts überholt und ausgebremst hatte, stand am Mittwochmorgen ein 56-Jähriger aus Stuttgart vor dem Esslinger Amtsgericht. Die Anklage lautete auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Mann war am 6. März 2019 auf der B 10 bei Deizisau unterwegs, als er einen anderen Autofahrer erst rechts überholt und dann stark ausgebremst haben soll. Im Anschluss soll er neben dem Wagen des Opfers her gefahren sein und den Fahrer mit einer „Halsabschneider“-Geste bedroht haben. Der Angeklagte gab zunächst an, sich nicht an den Vorfall zu erinnern. Zur Tatzeit sei er