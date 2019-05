Esslingen/Lichtenwald (red) Im Prozess um den Lichtenwälder Kämmerer ist das Urteil gesprochen. Die Richterin hat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren verhängt. 200 gemeinnützige Arbeitsstunden müssen von dem Verurteilten zudem geleistet werden.

Zu seinem Vorteil legte die Richterin dem Angeklagten aus, dass er in vollem Umfang geständig war und nicht vorbestraft ist. Er sei finanziell ruiniert und ein gebrochener Mann, sagte sie in ihrer Urteilsverkündung. In einem Schlusswort hat sich der Ex-Kämmerer in aller Form bei allen Bürgern von Lichtenwald entschuldigt.

Lichtenwalds Bürgermeister Ferdinand Rentschler zeigte sich vom Urteil