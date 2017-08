(kh) - Ein hat sich gestern zur Mittagszeit gegenüber einer Frau in Ebersbach als Polizisten ausgegeben. Sie wollten unbedingt in deren Wohnung in der Breite, berichtet die Polizei. Die Frau weigerte sich aber hartnäckig, weshalb die Unbekannten schließlich gingen. Die richtige Polizei sucht nun nach ihnen. Der Mann, der akzentfreies Deutsch sprach, ist etwa 1,85 Meter groß und schlank, seine Haltung war auffällig gebeugt. Er hat braune Haare, die seitlich graumeliert sind, und er trug ein kurzes Hemd. Die Frau ist 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hat blonde Haare und trug eine weißes Hose sowie ein weißes