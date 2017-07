Die Masche des Cash-Trapping wenden Betrüger verstärkt im gesamten süddeutschen Raum an, hat die Polizei festgestellt. Bei dieser Form des Diebstahls aus Geldautomaten kleben Kriminelle eine täuschend echt aussehende Blende aus Aluminium über den Geldausgabeschacht, berichtet die Polizei. Der eigentliche Ausgabeschacht ist somit nicht mehr sichtbar. Die aufgesetzte Blende ist am hinteren Teil mit einem Klebeband versehen, das verhindert, dass das Geld ausgegeben oder wieder vom Automaten eingezogen wird. Die Scheine bleiben daran kleben, der Kunde kommt deshalb nicht an sein Geld. Nach einer Weile erscheint am Geldautomat der Hinweis auf eine Störung.