(red) - Der Gemeinderat Altbach tagt wieder am Dienstag, 30. Mai, von 18.45 Uhr an im Alten Rathaus. Nach einer Bürgerfragestunde geht es um folgende Themen: Wasserlieferungsvertrag mit den Stadtwerken Esslingen, Termine für die Erschließung des Baugebietes Losburg, Hochwasserschutz am Katzenlohbach, Antrag der UWV-Fraktion auf Reduzierung der Gemeinderäte und des Sitzungsgeldes, Gebühren für Kindergartenbetreuung sowie Ganztagsbetreuung an der Schule.

