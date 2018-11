Deizisau Die Besucher des Deizisauer Freibads sind mit den Öffnungszeiten und der Saisondauer zufrieden. Das ergab eine Umfrage, die während der Saison 2018 lief. Mit 145 abgegebenen Bögen ist das Ergebnis allerdings nicht repräsentativ. Mit knapp 60 000 Besuchern legte das Bad 2018 eine hervorragende Bilanz hin.

Der grüne Balken war bei nahezu allen Fragen, die den Besuchern gestellt wurden, am längsten – also optimale Bewertung. An der Dauer der Saison hatten die wenigsten etwas auszusetzen, schließlich gehört Deizisau zu den Freibädern im Landkreis, die am längsten offen haben. Dennoch haben 47 Prozent der Teilnehmer auch angekreuzt, sie hätten