Beschlüsse und Informationen im Gemeinderat

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat die neue Schulordnung und dieGebührensatzung der Städtischen Musikschule. Danach steigen die Schulgelder ab 1. März 2011 um rund 4 Prozent. Der Stadt beschert das Mehreinnahmen von jährlich 35 000 Euro.Gute Nachricht für alle Haushalte in Ostfildern: DieAbwassergebühr, erst dieses Jahr auf 2,20 Euro pro Kubikmeter erhöht, bleibt 2011 stabil. Möglich macht dies eine Überdeckung aus den Vorjahren.Für die neue biologische Reinigung in derKläranlage Nellingen hat der Gemeinderat einen Auftrag mit einem Kostenvolumen von knapp 4,4 Millionen Euro an die Firma Bergauer Bau