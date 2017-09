Anzeige

Das Smart Home, das intelligente und automatisierte Zuhause, entsteht als Labor an der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen-Zell, die Fertigungs-Lernstraße an der Max-Eyth-Schule in Kirchheim. An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen will man mit Beispielen aus der Automobilbranche dem Thema Digitalisierung näher kommen und dabei mit den kaufmännischen Ausbildungsgängen zusammenarbeiten.

Für Landrat Heinz Eininger hat die Digitalisierungsoffensive an den beruflichen Schulen enorme Bedeutung für die Sicherung des Wirtschaftsstandorts und den Bedarf an Fachkräften. Durch die Vernetzung könnten