Die Musberger haben sich ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Theater- und Kulturverein, Dorfgemeinschaft und das Stadtarchiv investierten viele Stunden Arbeit, um die nach Jahrzehnten für kurze Zeit in ihre Heimat zurückkehrende Fehrle-Krippe in einem würdigen Rahmen präsentieren zu können. Bürgermeister Alexander Ludwig freute sich, die Ausstellung präsentieren zu können, die bis 7. Februar immer freitags bis sonntags am Nachmittag im Stadtarchiv in Musberg zu sehen ist.

Eine Tradition kehrt zurück

Alte Musberger erinnern sich noch daran, wie sie als Kinder die wunderschönen Krippenfiguren der Anna Fehrle im Pfarrhaus bestaunt haben.