OstfildernVor 13 Jahren kam der evangelische Pfarrer Bernd Schönhaar nach Köngen und war dort sehr gerne. Doch dasselbe in Grün, nur eben woanders, das wollte er bei seinem Wechsel auf keinen Fall. So kam er in die Parksiedlung und den Scharnhauser Park. Im Pfarrbüro in der Lindenstraße wird herzlich gelacht. Es ist der zweite Arbeitstag des neuen Pfarrers, aber das fällt nicht auf. „Es war meine erste Bewerbung, sie hat gleich gepasst“, sagt Bernd Schönhaar.

Die Situation in einem neu aufgebauten Stadtteil ohne jahrhundertelange kirchliche Tradition findet er spannend. „Was macht Kirche in so einem Wohngebiet? Was sind die richtigen Angebote?