OstfildernMit Kindern und Jugendlichen über Fragen des Glaubens ins Gespräch kommen – dafür gibt es Raum im Religionsunterricht. Doch dazu brauche es Leidenschaft, meinte Pfarrer Marten Bernick bei der Einführung von Bernd Müllerschön als Studienleiter des Schuldekanats für die Evangelischen Kirchenbezirke Esslingen und Bernhausen im Gottesdienst in der Kirche in Nellingen. Diese Leidenschaft, sich auf junge Menschen einzulassen, spüre er bei Bernd Müllerschön.

Der 44-Jährige studierte Sozial- und Religionspädagogik und ist Religionslehrer am Otto-Hahn-Gymnasium in Nellingen und an der Albert-Schweitzer-Schule in Denkendorf, seit zwei Jahren zudem