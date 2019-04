Kreis EsslingenViele Raucher zahlen einen hohen gesundheitlichen Preis: 13,5 Prozent aller Todesfälle in Deutschland wurden 2013 auf das Rauchen zurückgeführt, berichtet die Suchtprophylaxe des Landkreises Esslingen. Was den Konsum anbelangt, gibt es für Deutschland in positive Trends: Die Raucherquote bei Erwachsenen ist seit 2003 um etwa 30 Prozent gesunken. Der Anteil rauchender Jugendlicher hat sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren um zwei Drittel verringert. Die Zahl der Mütter, die während der Schwangerschaft rauchen, ist in dieser Zeit um die Hälfte gesunken.

Im internationalen Vergleich bleibt der Raucheranteil in Deutschland aber hoch: