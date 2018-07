Bekenntnis zum Schulcampus

Schulrochaden und millionenschwere Sanierungen – Gestaltung des Campus ist noch offen

21 Millionen Euro wird die Stadt Plochingen in den nächsten Jahren in die Sanierung ihrer Schulen investieren. Die Arbeiten werden kaum vor 2028 abgeschlossen sein. Erst dann kann sich die Stadt daran machen, den Schulcampus zu gestalten. Der Gemeinderat hat beschlossen, an diesem Ziel festzuhalten.