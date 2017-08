Die KMU-kreative Marketingunterstützung aus Filderstadt fördert Potenziale und Talente junger Menschen und coacht beispielsweise die Juniorfirma „Harvit“ des Paul-KleeGymnasiums in Rottenburg. Die Schülerfirma bietet Unternehmen Teambildungsseminare und Marketingkonzepte an und wurde mehrfach dafür ausgezeichnet. Ziel der Marketingagentur ist es „Verantwortungspartnerschaften“ mit Kooperationspartnern einzugehen. In den Kategorien für Unternehmen mit mehr Beschäftigten siegten die Alpensped GmbH Internationale Logistik aus Mannheim und die Vaude GmbH & Co. KG aus Obereisenbach bei Tettnang.

