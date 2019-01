PlochingenIm Café Morlock auf dem Stumpenhof herrscht am Montagvormittag wie an jedem Tag ein emsiges Treiben: Passanten kaufen frische Backwaren in der Bäckerei, nebenan im Café lassen sich die Gäste ihr Frühstück oder ein Stück Kuchen zum Kaffee schmecken. Dennoch ist dieser Montag etwas ganz Besonderes. Unter dem Motto „WOW, wir kriegen’s gebacken“ übernehmen die Mitarbeiter mit Behinderung selbstständig das Ruder im Cafébetrieb und im Ladengeschäft.

In der Backstube, in der sich am Vormittag Manuel Krotzek und Konditorlehrling Kubrom Tewelde unter anderem um frische Brezeln und Brötchen kümmern, ist einzig Konditorin Ruth Thumm zur