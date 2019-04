OstfildernDas Parallel-Tandem erinnert eher an eine Rikscha als an ein klassisches Fahrrad. Knapp 4000 Kilometer ist Klaus Reichert bisher damit gefahren. Er ist Vorsitzender der Ortsgruppe Ostfildern des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Seit zwei Jahren bietet er damit begleitetes Radfahren an, besonders für ältere Menschen, die alleine nicht mehr radeln können. Im Winter stand das Gefährt in der Garage, jetzt hat die neue Saison begonnen.

Fahrer und Gast sitzen auf dem Tandem nebeneinander auf weich gepolsterten Sitzen, der Beifahrer hat sogar Armlehnen. Lenken und Bremsen kann er aber nicht, er hat nur Pedale, in die er treten darf.