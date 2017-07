Bedürftigen Brücken bauen

OSTFILDERN: Verein Heimstatt berät wohnungslose Menschen in den kommunalen Unterkünften

(red) - Auch in der an sich wohlhabenden Stadt Ostfildern gibt es Menschen, die aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen, Arbeitslosigkeit, Überschuldung oder gesundheitlichen Problemen in Not geraten und ihre Wohnung verlieren. Der Verein Heimstatt Esslingen berät wohnungslose Menschen, die in den kommunalen Unterkünften leben. Zwei Mitarbeiter haben die Hilfsangebote im Verwaltungsausschuss vorgestellt.