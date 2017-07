(hf) - Ein angeblich mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Dienstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Bereich der Talwiesen in Richtung Scharnhauser Park ausgelöst. Ein 16-jähriger Junge war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Verbindungsweg, von den Talwiesen kommend, in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. Als er unmittelbar vor einer kleinen Brücke war, soll ein Mann aus einem Gebüsch herausgetreten sein und den Jungen am Oberarm festgehalten haben. Der Mann soll eine Schusswaffe in der rechten Hand gehalten haben. Der Junge habe daraufhin nach dem Mann getreten und diesen am Oberschenkel erwischt. Der Fremde habe