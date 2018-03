(aia) - Das Wernauer Stadtbauamt hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Anfragen bekommen, in denen es um neue Nutzungen für Gebäude auf dem Freitagshof ging. Der kleine Stadtteil ist als landwirtschaftlicher Weiler entstanden; heute wird hier vor allem gewohnt und in kleinerem Umfang auch Gewerbe betrieben.

Mit einem Bebauungsplan möchte die Stadt nun „den Status Quo“ festschreiben, wie Markus Braun vom Baurechtsamt im Gemeinderat sagte. Dabei geht es darum, den Charakter des Freitagshofs zu bewahren und gleichzeitig die zum Teil großen Grundstücke im Innenbereich nutzbar zu machen. Der Außenbereich soll geschützt werden;