DenkendorfIn einem Saal im Gasthaus Krone fing am 12. April 1978 alles an. Dort tauschten sich Gewerbetreibende aus, es wurde gelacht, getrunken, geredet – und an diesem Abend entstand der Handel- und Gewerbeverein (HGW) Denkendorf. 1994 wurde aus dem HGW der Bund der Selbstständigen (BdS). Einer der Gründerväter, der Ehrenvorsitzende Fritz Drechsler, blickte in der Festhalle mit Stolz auf das 40-jährige Bestehen des Vereins zurück.

78 Mitglieder zählt der BdS mittlerweile: Vom Autohaus über den Bäcker bis zum Zahnarzt sind zahlreiche Branchen vertreten. „40 Jahre BdS bedeutet für mich 40 Jahre lang Engagement für