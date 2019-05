OstfildernSechs Patienten aus zwei Drei-Bett-Zimmern teilen sich eine Nasszelle. Statt einer zentralen Einheit gibt es im Haus zwei OP-Bereiche. Die Nuklearmedizin ist gleich auf drei Etagen verstreut. Die baulichen Strukturen in der Medius Klinik in Ruit, die im Kern noch die Substanz von 1969 hat, genügen längst nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Krankenhaus. Deswegen hat sich der Landkreis Esslingen als Betreiber schon vor Jahren zu einer Groß-Operation entschieden. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur zwei neue Bettenhäuser mit modernen Stationen entstehen. Um die Abläufe in der 300-Betten-Klinik zu verbessern und verstärkt Synergien zu