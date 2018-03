AltbachIm Baugebiet Losburg hat die Gemeinde Altbach 22 Bauplätze im Angebot. Für sie gingen 69 Bewerbungen ein. Zu den Interessenten gehörte ursprünglich der neue Bürgermeister Martin Funk. Er sei inzwischen anderweitig zur Miete fündig geworden, teilte er mit, und ziehe seinen Antrag zurück. Daher sei er nicht mehr befangen und nehme an der Beratung teil.

Von den 22 Bewerbern, die in der ersten Runde – nach den vom Gemeinderat beschlossenen Kriterien – zum Zuge kamen, ließen einige nichts mehr von sich hören. Kämmerer Wolfgang Wittkowski geht davon aus, dass am Ende etwa zehn Interessenten übrig bleiben. Auch in der zweiten Runde gab es Absagen,