„Voll Vertrauen bitten wir dich, dass du uns beschützt vor allen Gefahren und wir deinen Schutz erfahren.“ Mit diesen Worten segnete Pfarrer Klaus Alender die Kinder, Eltern, Erzieherinnen, Gäste und die neuen Räume. Der katholische Kindergarten St. Maria Königin in Kemnat hat für die nächsten eineinhalb Jahre Interimsräume in der Zeppelinstraße bezogen, weil der alte Kindergarten in der Eugenstraße Platz macht für einen neuen.

