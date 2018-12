BernhausenDie Weiterentwicklung des Schulareals in Bernhausen liegt im Zeitplan. Beim Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule, kombiniert mit der Sanierung und Erweiterung der Realschule, wird der Rohbau fristgerecht in diesem Jahr abgeschlossen. Allerdings bereitet die Preissteigerung im Baugewerbe Sorgen. So ist der finanzielle Puffer bei dem 33 Millionen Euro teuren Projekts von 4,33 auf 1,97 Millionen Euro geschmolzen. Der Filder­städter Gemeinderat will das Budget aber noch nicht aufstocken.

Für das Großprojekt hat die Stadt Filderstadt einen ambitionierten Zeitplan festgelegt. So müssen der Neubau sowie die Sanierung und Erweiterung bis