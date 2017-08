Bankkunden helfen sozialen Einrichtungen

FILDERSTADT: Volksbank Filder spendet Autos für Sozialstationen

(red) - Die Volksbank Filder finanziert in diesem Jahr gleich zwei neue Leasingfahrzeuge: Eines für die katholische Kirchenpflege in Neuhausen, das andere für die Diakoniestation auf den Fildern. Diese kann zudem dank einer weiteren Spende der Bank von 3000 Euro auch ihr älteres VRmobil, dessen Leasingvertrag ausläuft, in den Fuhrpark übernehmen.