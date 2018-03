Kreis EsslingenKürzere Öffnungszeiten, höhere Gebühren, digitale Anwendungen – Niedrigzinspolitik, Regulatorik und verändertes Kundenverhalten bringen die Banken in Zugzwang. Die Eßlinger Zeitung hat sich im Landkreis umgehört.

Heinz Fohrer, Vorstandsmitglied der Volksbank Esslingen, betont: „Wir stehen zur Filiale.“ Die 17 Filialen und sieben SB-Standorte in Esslingen, Ostfildern, Aichwald und Baltmannsweiler sollen erhalten bleiben. Aber die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: Außer der Hauptstelle in Esslingen sind die übrigen sieben großen Filialen mittwochnachmittags geschlossen, die neun kleinen sogar an drei Nachmittagen pro Woche. Die