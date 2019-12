BaltmannsweilerWer in Baltmannsweiler oder Hohengehren per Smartphone online gehen will, wird derzeit nicht gerade glücklich. Oft genug heißt es: „Es konnte keine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden. Sie sind offline.“ Ein Ärgernis, das die SPD-Fraktion schon länger bemängelte und deshalb beantragt hat, dass wenigstens beim Marktplatz am Rathaus, beim Kultur- und Sportzentrum, im Bürgerhaus Hohengehren und beim Festplatz öffentliches WLAN ermöglicht wird. Aus diesem Grund beteiligte sich die Kommune im Herbst 2018 am Förderprogramm namens WIFI4EU, bei dem Gutscheine über 15.000 Euro für frei zugängliches WLAN nach dem Windhundprinzip vergeben