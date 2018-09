Anzeige

BaltmannsweilerDie Ankündigung in den jüngsten Dorfnachrichten hat Manfred Mezger „mit großem Entsetzen“ gelesen: Wegen einer Straßenbaustelle zwischen den beiden Ortsteilen müssen die Bewohner der Schurwaldgemeinde Baltmannsweiler drei Wochen lang große Umwege in Kauf nehmen. Wer mit dem Auto von Baltmannsweiler in den knapp zwei Kilometer entfernten Ortsteil Hohengehren kommen will, muss einen großen Bogen über Reichenbach und Lichtenwald fahren, was etwa zwanzig Kilometer mehr bedeutet. Grund dafür: Zwischen der Deponie „Weißer Stein“ und dem Kreisverkehr am Ortseingang von Baltmannsweiler sowie zwischen Kreisel und Edeka-Markt muss der Straßenbelag erneuert werden.

Was viele Bürger für einen schlechten Witz halten, ist nach Auskunft von Bürgermeister Simon Schmid umgänglich. Den Unmut vieler Anlieger könne er verstehen, aber man habe mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, das für die Baustelle verantwortlich sei, alles sorgsam untersucht und geplant. Alternativen gebe es nicht. „Wir hoffen, dass wir das einigermaßen erträglich hinkriegen“, so der Rathauschef. Immerhin könne von Baltmannsweiler mit dem Auto durch das Wohngebiet zum Supermarkt gelangen, der zwischen den beiden Ortsteilen liegt. Die Busse verkehren während der Zeit der Sperrung zwischen den Ortsteilen. Das gelte nicht nur für den Linienverkehr, sondern auch für den Ortsbus, mit dem man für einen Euro zwischen Baltmannsweiler und Hohengehren pendeln kann.

„Ampellösung nicht möglich“

Ursprünglich habe das Regierungspräsidium den Abschnitt zwischen Kreisel und Supermarkt ausklammern wollen, berichtet der Rathauschef. „Aber wegen des miserablen Zustands der Straßen sind wir heilfroh, dass das nun gleich mitgemacht wird. Alles andere wäre ein Schildbürgerstreich.“ Dass man keine andere Verkehrslösung während der Bauphase gefunden hat, stößt bei Manfred Mezger auf Unverständnis. Es sei nicht einzusehen, weshalb das rund 150 Meter lange Straßenstück entlang des Bauhofs und des Edeka-Marktes nur von den nur selten fahrenden Bussen und dem Zuliefererverkehr genutzt werden darf. Man könne die Strecke doch als Einbahnstraße in Richtung Hohengehren für alle Verkehrsteilnehmer freigeben. „Das wäre der Exodus für unsere Straßen“, sagt der Bürgermeister. Außerdem könne man den Anliegern beispielsweise in der Zinkstraße nicht zumuten, dass der gesamte überörtliche Verkehr durch das Wohngebiet führt. Nach Angaben des RP bewegen sich auf der Landesstraße L 1150 pro Tag 4800 Fahrzeuge. Auch eine Ampel, mit der der Verkehr mal in die eine, mal in die andere Richtung zugelassen wird, wie Mezger als zweite Alternativlösung vorschlägt, kommt nach Angaben des Bürgermeisters nicht in Frage. Das funktioniere aktuell an der Brückenbaustelle an der Deponie „Weißer Stein“ ganz gut. Doch im Ort handele es sich um eine Entfernung von rund 200 Metern. „Fachleute haben uns erklärt, dass dafür die Grün-Phasen nicht ausreichen wurden. Das wäre dann viel zu gefährlich“, sagt Schmid.

Nach Ansicht von Manfred Mezger gäbe es eine dritte Übergangslösung: eine Einbahnstraße von Hohengehren vorbei am Steinenbacher Hof und durch das Baugebiet bei der katholischen Kirche in Baltmannsweiler. „Unmöglich“, sagt der Rathauschef. Denn das sei ein gewöhnlicher Feldweg und für eine überörtliche Umleitung unbrauchbar. Er wisse um die Unannehmlichkeiten, sagt der Rathauschef. „Aber ohne Einschränkungen geht es bei dieser Baustelle leider nicht.“