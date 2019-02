BaltmannsweilerBeim Dankeschöntag im Bürgerhaus in Hohengehren für ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit gab es leckeres westafrikanisches Essen, internationale Musik, Kabarett und viel Austausch über die Situation der Geflüchteten in den Gemeinden Aichwald, Baltmannsweiler und Lichtenwald. Manches unterscheidet sich deutlich, andere Entwicklungen verlaufen an allen drei Orten so ziemlich parallel.

In Lichtenwald haben inzwischen rund 40 Geflüchtete eine private Wohnung gefunden. In Aichwald hingegen, so die Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde, Martina Wendt, ist das eher die große Ausnahme. „Die Situation ist sehr vielschichtig“, sagte