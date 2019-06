Baltmannsweiler Das 1967 gegründete Evangelische Jugendwerk (EJW) Baltmannsweiler hat sich auch den Auftrag gegeben, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde zu schaffen. 2008 entstand, befördert durch den Boom des Radsports allgemein und nicht zuletzt auch des Fahrens mit BMX-Rädern, die Idee, in Baltmannsweiler etwas für diesen Trendsport zu tun. Ein Jahr später begann der Bau einer Anlage auf einem gepachteten Gelände beim Festplatz. Dabei packten hauptsächlich Ehrenamtliche in Eigenarbeit mit der Unterstützung von Unternehmen an.

Die 200 Meter lange anspruchsvolle Bahn mit Startrampe, Hügeln, Sprungmöglichkeiten, Steilkurven