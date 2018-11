NeuhausenAlle 19 Mitarbeiter der Firma Balluff, die am Freitag nach einem Zwischenfall in der Produktion in Krankenhäuser gebracht wurden, durften inzwischen nach Hause. Die meisten konnten schon am Freitagabend die Kliniken verlassen. Warum es zu der Überhitzung eines Geräts und der daraus folgenden Bildung gesundheitsschädlicher Dämpfe gekommen ist, wird noch genauer untersucht.

Beim Sensorenhersteller Balluff hatte sich am Freitagvormittag ein Gerät überhitzt, in dem Gießharz verarbeitet wird. Dabei entstanden Dämpfe, die über die Lüftungsanlage in diesem Gebäudeteil verteilt wurden. Mehrere Mitarbeiter klagten über Schwindel und Übelkeit. Das