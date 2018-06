FilderstadtHerr Johann Friedrich Schumm, herzoglicher Hofjäger zu Plattenhardt, hat diese Scheuer erbauen lassen, 1774“. So lautet die Inschrift auf einem drei Meter langen Balken, der sich seit kurzem am Plattenhardter Backhäuschen befindet. Der Vereinsring ließ das historische Stück dort anbringen.

Als 1980 das Plattenhardter Forsthaus mitsamt der Scheune abgebrochen wurde, ergriff die Plattenhardter Familie Kurfess die Initiative, sicherte diesen Inschriften-Balken und brachte ihn an ihrem Gartenhäuschen an der Reutestraße an. Er zählt tatsächlich zu den letzten Überresten des alten Plattenhardter Forsthauses, wie der Geschichts- und