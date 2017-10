Anzeige

Von Elisabeth Maier

In einem Pressegespräch informierten die Projektbeteiligten über den Stand der Arbeiten. Der beschrankte Bahnübergang, an dem sich vor allem in Spitzenseiten in der Heinrich-Otto-Straße die Autos stauen, wird als Unterführung umgebaut. Baubeginn war im September 2016; im Juli dieses Jahres wurde mit dem Bau einer Eisenbahnüberführung und einer Grundwasserwanne begonnen. Wegen dieser Arbeiten kann auch der Bahnverkehr nicht ununterbrochen laufen. Vom 30. Oktober bis 6. November werden die Bahngleise voll gesperrt. Dann wird von Wendlingen nach Nürtingen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. In der zweiten Jahreshälfte 2018