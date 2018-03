Neuhausen Dass viele Gehörlose unter sich bleiben, will Markus Weber einfach nicht hinnehmen. Der Staplerfahrer, der seiner großen Liebe wegen von Trier nach Neuhausen gezogen ist, hat deshalb einen Kultur- und Freizeitclub für Gehörlose (GKFC) ins Leben gerufen. „Die Mitglieder kommen aus der ganzen Region und darüber hinaus“, freut sich Weber über das rege Interesse. Der schwerhörige Familienvater will Leidensgenossen Mut machen, sich mit Hörenden zu treffen. Deshalb bietet er mit dem Jugendzentrum „Penthaus“ Veranstaltungen an, in denen sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen.

Die zweite „Deaf-Night“ (frei übersetzt: Nacht der Tauben)