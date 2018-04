Bäckerei Gehrung schließt nach 568 Jahren

Landbäckerei Gehrung schließt alle sieben Standorte – 25 von 70 Mitarbeiter suchen Nachfolgejobs

Am Samstag hat sie für ihre Tochter noch zwei ihrer Lieblingsstücke eingepackt, Brezel und Liebesknochen, und dann in der Mittagszeit den Laden zugeschlossen. Für immer. Wohl war Yvonne Gehrung dabei nicht. Denn sie beendete damit nicht nur ein wichtiges Kapitel ihres eigenen Lebens, sondern eine Jahrhunderte alte Familientradition. Die Landbäckerei Gehrung, 1450 von einem ihrer Urahnen gegründet und damit einer der ältesten Handwerksbetriebe in der Region, gibt es nicht mehr. Erst wurden alle sechs Filialen nach und nach an einen Nachfolger übergeben. Und am Samstag war auch am Stammsitz in der Filderhauptstraße in Plieningen Schluss. Die 45-Jährige hätte Unsummen investieren müssen, die sie nach ihrer Einschätzung „nie mehr hätte reinholen können“. Dass sie zugleich in der Vergangenheit mehrfach schwer erkrankt war, machte Yvonne Gehrung die Entscheidung etwas leichter. „Das ist einfach nicht mein Leben“, sagt sie mit Tränen in den Augen.