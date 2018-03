(red) - Der ADFC lädt am Sonntag, 16. Juni, zur Badetour ein. Über Bernhausen, Aich- und Neckartal fahren die Teilnehmer bis Oberboihingen. An Tachenhausen im Tal vorbei geht es zu den Bürgerseen. Mit wenigen Steigungen führt die Strecke überwiegend über Rad-, Feld- und Waldwege. Am See nehmen wir uns ausgiebig Zeit zum Baden und Schnorcheln. Die Unterwasserwelt wird erläutert.

Für die Rückfahrt mit der S-Bahn führt die Tour nach Kirchheim. Alternativ geht es mit dem Rad zurück. Bitte Badesachen, Tauchermaske und Schnorchel und Vesper mitbringen. Auf Anfrage können Maske und Schnorchel geliehen werden. Die gemütliche, 30 Kilometer